Із ОАЕ вилетів літак зі 109 українцями, які три доби провели в аеропорту

Літак зі 109 українцями, які три доби чекали на відправлення додому в аеропорту, вилетів із Шарджі до Києва. Про це повідомив посол України в ОАЕ Юрій Полурез, передає УП.

Він заявив, що літак вилетів близько 20:30. Крім того, за його словами, раніше у Дубаї відкрили реєстрацію для українців на інший літак. Час відправки посол пообіцяв повідомити згодом.

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В той же час, згідно із повідомленням керівника управління консульського забезпечення департаменту консульської служби МЗС України Василя Кирилича, в аеропорту Дубаї досі перебувають 100 пасажирів.

При цьому він припустив, що проблема може лишатися, адже в ці аеропорти як транзитні вирушають інші літаки з українцями на борту.

Нагадаємо, більше ста українських туристів три доби не могли вилетіти додому з аеропорту міста Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала одна з застряглих туристів Марина Лук'янова. Вона розповіла, що туристів тримають в терміналі і не розселяють.

"Air Arabia не спілкується з нами, туроператор Join Up не відповідає на дзвінки агентств. Вчора нашого консула ледь пропустили в аеропорт. Може МЗС ще щось зробити?" - написала турист. Раніше Лук'янова писала, що до прильоту в Шарджу українці 11 годин чекали на виліт з аеропорту Коломбо на Шрі-Ланці.