В аеропортах ОАЕ та Шрі-Ланки третю добу тримають більше 100 туристів з України

Про це на своїй сторінці у Facebook написала одна з застряглих туристів Марина Лук'янова. Вона розповіла, що туристів тримають в терміналі і не розселяють.

"Air Arabia не спілкується з нами, туроператор Join Up не відповідає на дзвінки агентств. Вчора нашого консула ледь пропустили в аеропорт. Може МЗС ще щось зробити?" - написала турист.

Раніше Лук'янова писала, що до прильоту в Шарджу українці 11 годин чекали на виліт з аеропорту Коломбо на Шрі-Ланці.

"Всьому виною авіакомпанія Air Arabia, яка обманом тримає нас тут", - підкреслила вона.

У коментарі "Українській правді" Лук'янова додала, що туристи в даний момент сидять у лаунжі та їх годують, однак місць для сну не вистачає.

Вона також закликала ЗМІ і дипломатів допомогти вирішити цю ситуацію.

У той же час ще частина українських туристів в даний момент знаходяться в аеропорту Коломбо і майже 15 годин чекають вильоту в Шарджу.

Один з них заявив у коментарі УП, що в аеропорту, крім українців застрягли і туристи з інших країн, зокрема росіяни, які збиралися летіти в Шарджу.

Вдовенко пізніше додав, що щойно представник туроператора Join Up Кароліна повідомила, що, начебто, один літак вилетів з Шарджі в Коломбо дві години тому.

Також він повідомив, що на табло вже з'явилася інформація про виліт з Коломбо в 21:15 за місцевим часом, тобто о 17:45 за Києвом.

У свою чергу начальник управління консульського забезпечення департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич повідомив "Українській правді", що український консул намагається врегулювати цю ситуацію і забезпечити туристам необхідні побутові умови.

Він також додав, що за сприяння консула українцям були оформлені посадочні талони.

Наразі на сайті аеропорту Шарджи вказується, що частина рейсів відлітають, але більшість не мають жодного статусу. Виліт Air Arabia до "Борисполя" вказаний ще на 9 ранку і також не має статусу.