В Одесі пройшов смолоскипний "Марш честі" до дня народження Степана Бандери

Як передає кореспондент УНІАН, активісти партії "Свобода", рухів "Сокіл", "Правий сектор", "Національного Корпусу" та інших зі смолоскипами в руках пройшли від пам'ятника Шевченку в однойменному Центральному парку культури до пам'ятника Дюку на Приморському бульварі, де відбулося віче.

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"Ми організували цей марш, щоб вшанувати пам'ять провідника української нації Степана Бандери. Ця людина, як політичний, військовий і підпільний діяч, до самого кінця боролася за Україну", - сказав співорганізатор маршу Костянтин Василець.

Організатори акції і лідери одеських патріотичних організацій виступили з промовами, в яких згадали про героїв України та воїнів АТО.

Загиблих вшанували хвилиною мовчання, а саме віче закінчили виконанням гімну України.

На шляху проходження центральними вулицями міста активісти вигукували патріотичні гасла і запалювали шашки. Їх супроводжували співробітники поліції.

Довідка УНІАН. Такі заходи вже стали традиційними і проходять щорічно 1 січня, в день народження провідника Організації українських націоналістів.

Бандера був одним з лідерів Організації українських націоналістів (ОУН). Під контролем ОУН діяла Українська повстанська армія, в роки Другої світової війни воювала проти радянських і німецьких військ. Бандера, заарештований німецькою владою у 1941 році, після закінчення війни опинився в Західній Німеччині, де в 1959 році був убитий агентом КДБ.

У 2010 році указом президента Віктора Ющенка Бандері було присвоєно звання Героя України. Після зміни влади і приходу Віктора Януковича суди скасували це рішення на підставі того, що Бандера не був громадянином України.