За п'ять днів боїв на Світлодарській дузі загинуло 8 українських бійців - Лисенко

13:59, 23 грудня 2016
Війна
2802 0

З 18 по 23 грудня під час бойових дій на Світлодарській дузі загинуло 8 військовослужбовців.

Бойовики кілька разів намагалися захопити українські позиції в районі Светлодарской дуги /

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожСитуація на Світлодарській дузі: поранених не можуть доправити до лікарні через обстріли (відео)

Він також повідомив, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових загинули, троє отримали поранення.

Як повідомила низка ЗМІ, за інформацією волонтерів, бойовики розсилають фото і відео трьох людей, нібито взятих у полон на Світлодарській дузі і вбитих на окупованій території Донбасу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter