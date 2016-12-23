За п'ять днів боїв на Світлодарській дузі загинуло 8 українських бійців - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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Він також повідомив, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових загинули, троє отримали поранення.

Як повідомила низка ЗМІ, за інформацією волонтерів, бойовики розсилають фото і відео трьох людей, нібито взятих у полон на Світлодарській дузі і вбитих на окупованій території Донбасу.