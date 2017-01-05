У передмісті Одеси СБУ виявила біля військової частини схованку з боєприпасами

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ в Одеській області, 4 січня під час відпрацювання оперативної інформації оперативники СБУ виявили схованку з боєприпасами в передмісті Одеси.

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«Схованка була обладнана поблизу місця розташування однієї з військових частин, яка нещодавно пройшла ротацію в зоні проведення АТО. Оперативники спецслужби вилучили зі схованки 1572 патрони калібру 7,62 мм, близько 1 кг артилерійського пороху і 3 димові шашки», - розповіли в прес-службі.

Боєприпаси вилучено та передано для проведення експертиз з метою встановлення військових підрозділів, з яких їх було викрадено.

Зараз тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, встановлюються особи, причетні до транспортування зазначених засобів ураження до Одеської області.