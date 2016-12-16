На Сумщині біля стратегічно важливого підприємства затримали жінку з 22 бойовими гранатами

Як повідомили УНІАН у прес-групі управління СБУ в області, оперативники спецслужби затримали жінку сьогодні, 16 грудня, на території газової котельні підприємства, що працює в інтересах військово-промислового комплексу України.

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Крім того, під час огляду території навколо підприємства правоохоронці виявили схованку, де зберігалася ще одна граната РГД-5 із запалом.

«Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії, встановлюється мета перебування затриманої поблизу стратегічно важливого об'єкта», - йдеться у повідомленні.