У бойовиків заявили, що в формулу обміну полоненими "всіх на всіх" внесли зміни

14:37, 05 січня 2017
Суспільство
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Представник бойовиків у Мінську Денис Пушилін заявив, що Контактна група нібито внесла зміни в формулу обміну полоненими "всіх на всіх".

У бойовиків кажуть, що обмін полоненим буде за формулою

«На останніх зустрічах (21 грудня в Мінську) було запропоновано нове уточнення – «всіх підтверджених на всіх підтверджених». І цифри переговірниками були визначені. Але проблема не тільки в цифрах», — цитує Пушиліна сепаратистський ресурс.

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Нагадаємо, за словами першого заступника голови Верховної Ради, представника України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірини Геращенко, Росія шантажує Україну полоненими, яких не відпускає незважаючи на домовленості, втім переговори щодо звільнення українських заручників повинні продовжуватися, і саме з країною-агресором, а не з ватажками бойовиків.

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Теги: #бойовики#Геращенко#полонені