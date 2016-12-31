"Козир, який Москва тримає в рукаві": Геращенко повідомила про шантаж Росії полоненими

Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, повідомляє 5.ua.

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"Питання заручників стало одним з найбільш емоційних, важких. Це та тема, той козир, який Москва тримає у себе в рукаві і намагається ним шантажувати Україну і світ, вимагаючи амністії. Рішення про те, кого звільнити, коли звільнити, як звільнити приймають не Ігорьок і Саша (Плотницький та Захарченко), а приймає саме Москва. Тому тут дуже важливо говорити саме із Москвою: шукати шлях, як вимагати від Москви звільнити наших бранців", - сказала вона.

Нагадаємо, 23 грудня у ході скайп-конференції гуманітарної підгрупи щодо Донбасу українська сторона вкотре піднімала питання звільнення полонених, однак, за словами Геращенко, Росія не готова відпустити заручників.