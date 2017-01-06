На Різдво правопорядок в Україні будуть забезпечувати майже 16 тисяч правоохоронців
18:24, 06 січня 2017Суспільство
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На Різдво до забезпечення громадської безпеки будуть залучені 15 тисяч поліцейських та 900 військовослужбовців Національної гвардії України.
У всіх регіонах держави заплановано проведення різдвяних богослужінь / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.
Зазначається, що у ніч з 6 на 7 січня в усіх регіонах держави в 14 тисяч культових споруд заплановано проведення різдвяних богослужінь. Очікується, що участь у них братимуть більше 4 млн громадян.
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Поліція звертається до громадян із проханням поставитися із розумінням до роботи правоохоронців, не створювати конфліктних ситуацій та не порушувати громадський порядок.
Раніше президент України Петро Порошенко разом з сім'єю привітав українців з Різдвом Христовим.
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