На Різдво правопорядок в Україні будуть забезпечувати майже 16 тисяч правоохоронців

Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що у ніч з 6 на 7 січня в усіх регіонах держави в 14 тисяч культових споруд заплановано проведення різдвяних богослужінь. Очікується, що участь у них братимуть більше 4 млн громадян.

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Поліція звертається до громадян із проханням поставитися із розумінням до роботи правоохоронців, не створювати конфліктних ситуацій та не порушувати громадський порядок.

Раніше президент України Петро Порошенко разом з сім'єю привітав українців з Різдвом Христовим.