"Попаснянському водоканалу" сплатили частину боргу

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ).

У повідомленні нагадується, що з початку 2016 року під час засідань Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово порушувалось питання щодо пошуку практичних механізмів оплати боргу за водопостачання на непідконтрольну уряду України територію Луганської області.

«Вперше майже після року перемовин механізм розрахунків за водопостачання запрацював.

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6 січня 2017 року комунальному підприємству «Попаснянський районний водоканал» було сплачено частину боргу у сумі 10,5 мільйонів гривень за водопостачання на непідконтрольну уряду України територію Луганської області», - поінформували у міністерстві.

Водночас не вказано, хто саме заплатив частину боргу.

КП «Попаснянський районний водоканал» є основним підприємством, яке забезпечує постачання води як на підконтрольну, так і непідконтрольну територію Луганської області.

Зазначається, що в розрахунках задіяні підприємства, які зареєстровані на підконтрольній уряду України території та здійснюють діяльність в межах українського правового поля.

В свою чергу КП «Попаснянський районний водоканал» тепер зможе погасити заборгованість перед постачальником електроенергії та відновити поставки питної у напрямку м. Луганськ.

Реалізація механізму стала можливою завдяки спільним зусиллям Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та інших зацікавлених органів державної влади, сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, комунальне підприємство «Попаснянський районний водоканал» є постачальником води для 80 тис. жителів Луганської області, які проживають на контрольованій українською владою території, а також близько 1,2 млн жителів Луганської області – на тимчасово окупованих територіях.

Окупанти не розраховуються за воду, яка йде на контрольовану ними територію з підконтрольної українській владі частини Луганської області.

Борг окупованих територій Луганської області за спожиту воду становить 277 млн грн.

У зв’язку з цим у Попаснянського водоканалу виникла значна заборгованість перед ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» за спожиту електроенергію.

Через борг 1 грудня було припинено електропостачання КП «Попаснянський районний водоканал».