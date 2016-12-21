Тристороння контактна група збирається 23 грудня обговорити питання заручників

Про це прес-секретар екс-президента України, представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила у Facebook.

"Питання звільнення наших громадян стоятиме під час проведення скайп-зустрічі Тристоронньої контактної групи, яка на вимогу української сторони має відбутися в п'ятницю, 23 грудня", - повідомила Оліфер.

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"Щоб вивести цей процес із глухого кута, ми готові сприяти достроковому звільненню 15 осіб, які відбувають покарання за злочини, скоєні у зв'язку з конфліктом на Донбасі. Ця пропозиція одержала високу оцінку ОБСЄ", - відзначила Оліфер.

"Українська сторона підтримала ініціативу Міжнародного Комітету Червоного Хреста почати в рамках Мінських консультацій роботу з питань пошуку зниклих безвісти. Однак цей процес заблоковано російською стороною", - зазначила вона.