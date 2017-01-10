Суд продовжив арешт чотирьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Про це повідомив адвокат Еміль Курбединов, пише Крим.Реалії.

Ремзі Меметов, Енвер Мамутов, Зеврі Абсеїтов і Рустем Абільтаров залишаться під вартою до 12 квітня.

«Термін тримання під вартою чотирьом хлопцям з Бахчисарая продовжили до 12 квітня. Двох з них просто не доставили: Меметова і мого підзахисного Мамутова. Оскільки вони знаходяться на примусовому психіатричному стаціонарі. На порушення чинного законодавства їх все одно не доставили. Інші двоє (Абсеїтов і Абільтаров) містилися на порушення конвенції в залі судового засідання у «клітці», – розповів Курбединов.

За словами адвоката, засідання проходило в маленькому залі, куди не пустили частину слухачів.

Курбединов додав, що за цим рішенням суду подаватиметься апеляція, оскільки воно нічим не обґрунтовано.

12 травня 2016 року у Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках мусульман, а також у місцевому кафе. В результаті було затримано чотирьох бахчисарайців: Зеврі Абсеїтова, Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова і Енвера Мамутова. ФСБ Криму підозрює їх в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаній у Росії терористичною.

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Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Як повідомляв УНІАН, діяльність ісламської організації «Хізб ут-Тахрір» заборонена в РФ, організація визнана терористичною.

Взимку 2015 року в тимчасово окупованому Севастополі було заарештовано четверо кримських татар, підозрюваних в участі в діяльності «Хізб ут-Тахрір»: Руслан Зайтуллаєв, Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваїтов і Нурі Примов.

У вересні 2016 року суд у Ростові-на-Дону засудив Зайтуллаєва, якого російська влада називає організатором осередку «Хізб ут-Тахрір», до семи років колонії загального режиму, Сайфуллаєв, Ваїтов і Примов дістали по п'ять років виправної колонії також загального режиму.

Всього у справі про тероризм і участь в ісламській організації «Хізб ут-Тахрір» проходять 14 кримських татар.