Біженець із Еритреї виграв справу в ЄСПЛ проти України

Біженець із Еритреї виграв справу у Європейському суді з прав людини проти України, поскаржившись на неправомірні дії прикордонників. Про це свідчать дані про відповідне рішення суду у справі "Кебе та інші проти України" (12552/12).

Повідомляється, що проти України позивались двоє громадян Еритреї та громадянин Ефіопії, які намагались отримати притулок в Україні.

Іноземці скаржились на те, що коли судно, на якому вони прибули до України, зайшло у порт Миколаєва, прикордонники не дозволили їм потрапити на територію України.

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Поміж тим, іноземці також скаржились, що не мали змоги використовувати внутрішні правові процедури для вирішення цих дій.

«Суд відхилив позови двох претендентів: один із заявників помер в ході розгляду (і жоден з членів сім'ї не звернувся, щоб продовжити справу); ще один заявник припинив контакт зі своїм адвокатом в 2014 році», - йдеться у повідомленні.

Втім ЄСПЛ задовольнив позов третього заявника, встановивши факти порушення статті 13 (право на ефективний правовий захист) Європейської Конвенції про захист прав людини, але не було порушень статті 3 (заборона жорстокого поводження) Конвенції.

Однак, жодної фінансової компенсації рішенням суду не передбачено. Зазначається, що визнання факту порушення є достатньою компенсацією.