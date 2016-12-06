Конституційний суд розглядає законність збільшення пенсійного віку в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, КСУ у формі письмового слухання має визначити відповідність Основному закону України окремих положень таких законів: “Про пенсійне забезпечення”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”, “Про державну службу”, “Про судову експертизу”, “Про Національний банк України”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус народного депутата України”, “Про дипломатичну службу”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про Кабінет міністрів України”, “Про прокуратуру”, а також Положення про помічника консультанта народного депутата України.

Парламентарії, які звернулися в КСУ, просять суд скасувати окремі положення вище згаданих законів як такі, що порушують право громадян України на пенсійне забезпечення.

Зокрема, вони вважають, що Верховна Рада, вносячи зміни до пункту “а” статті 54 та статті 55 Закону “Про пенсійне забезпечення”, порушила право громадян через те, що підвищила на 5 років пенсійний вік для жінок, на такий же термін збільшила стаж роботи для жінок і чоловіків, а також встановила (збільшила - УНІАН) вік виходу на пенсію для окремих категорій працівників.

Депутати також переконані, що обмеження розміру пенсій на поточний рік для окремих категорій осіб до 85% від призначеного, які, будучи пенсіонерами, продовжують працювати, також порушує їхні права, оскільки свого часу вони вже платили податки і страхові внески до Пенсійного фонду.

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Крім того, суддя-доповідач у справі Михайло Запорожець зачитав на засіданні висновки юридичних вишів та наукових установ щодо даного питання.

Експертні думки розділилися на дві частини: одні вважають незаконним будь-яке обмеження пенсійних прав, посилаючись на норму Конституції, яка не дозволяє звужувати обсяг існуючих прав і свобод громадян. Інші ж вважають, що таке звуження допустиме, аргументуючи це тим, що соціальні виплати, в тому числі й пенсії, обумовлені економічною спроможністю держави. Також вони наводять приклади рішень Європейського суду з прав людини щодо громадян країн Європи, які за схожих обставин позивалися до ЄСПЛ, але їхні позови не були задоволені.

По завершенню відкритої частини письмових слухань голова КСУ Юрій Баулін заявив, що дату та час оприлюднення рішення з цього питання буде повідомлено окремо.

Як повідомляв УНІАН, проведення пенсійної реформи є однією з умов співробітництва України з ключовими кредиторами – Міжнародним валютним фондом та іншими організаціями. Разом з тим, жорстких параметрів реформ перед Україною не ставлять, але розраховують, що до кінця року країна визначитися з моделлю пенсійної системи, яка дозволила б скасувати існуючий дефіцит Пенсійного фонду та забезпечити стабільні пенсійні виплати громадянам України.