У Києві за хабар у 8 тисяч доларів судитимуть слідчу поліції

У Києві судитимуть слідчу поліції, яку викрито на хабарі у 8 тияч. доларів. Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Читайте такожВ Одесі заарештували чиновника Міноборони за хабар

Зазначається, що слідча Шевченківського управління поліції Головного управління Нацполіції України в Києві одержала таку суму за непритягнення до відповідальності у кримінальному провадженні та вилучення з матеріалів речових доказів.

16 листопада 2016 року її було затримано правоохоронцями поряд з приміщенням Шевченківського управління поліції під час одержання вищевказаної суми.

Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) стосовно слідчої скеровано до Шевченківського районного суду Києва.

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.