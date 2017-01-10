У Харкові чиновників міськради та виконавчої служби взяли на хабарі у 30 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, у зв’язку з цим сьогодні, 10 січня, у приміщенні Харківської міськради та за місцем мешкання фігурантів справи працівники Харківської місцевої прокуратури №4 спільно з Управлінням захисту економіки в Харківській області ДЗЕ НПУ проводять обшуки.

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За відомостями прокуратури, співробітники Харківської міськради та виконавчої служби підозрюються у системному вимаганні хабарів з підприємців. Зокрема, під час отримання неправомірної вигоди викрито співробітника одного з департаментів міськради, заступника керівника виконавчої служби одного з районів міста та директора однієї з юридичних фірм міста.

За словами керівника Харківської місцевої прокуратури №4 Володимира Купріянова, у 2013 році Господарський суд області задовольнив вимоги прокуратури Харкова щодо розірвання договору оренди одного з нежитлових приміщень площею понад 250 кв. м на майдані Небесної Сотні та його передачі Управлінню комунального майна міськради.

За попередніми даними, співробітники виконавчої служби та міськради, які прийшли до підприємця, пообіцяли допомогти вирішити питання щодо продовження оренди та надали контакти юриста-посередника, який і мав його владнати.

Як виявилося, за незаконне вирішення чиновники вимагали хабар у 30 тис. грн. За користування приміщенням у подальшому також необхідно було сплачувати по 6 тис. грн хабара щомісяця.

Наразі першочергові слідчі дії тривають. Сьогодні, 10 січня, проводяться санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи. Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди групою осіб).

Вирішується питання щодо затримання трьох підозрюваних.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 січня, в Харкові правоохоронці проводили обшук у приміщенні Харківської міської ради.