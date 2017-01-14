Росія направить до окупованого Криму додаткові комплекси С-400

Відповідаючи на питання про додаткові поставки російських С-400 в окупований Крим, Севастьянов заявив, що "так, це все передбачено, але я не буду зараз говорити про терміни", пише РИА Новости.

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За його словами, зараз бойове чергування на анексованому півострові будуть нести одночасно системи С-300 і С-400.

"Перевага буде на боці С-400, так як це більш сучасна, цифрова система", — заявив він.

Як повідомляв УНІАН, за словами начальника прес-центру Повітряного командування "Південь" Володимира Крижанівського, система С-400 "Тріумф", розміщена в анексованому Криму, являє собою компонент комплексу протиповітряної оборони; прямої загрози від цього комплексу для України не виходить.