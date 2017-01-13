У ЗСУ оцінили загрозу для України від комплексу С-400, розгорнутого Росією в окупованому Криму

Про це розповів начальник прес-центру Повітряного командування "Південь" Володимир Крижанівський, передає Обозреватель.

"Завдання системи – протиповітряна оборона, це не наступальне озброєння. Тому в Росії так спокійно говорять про це – вони дають зрозуміти, що це оборонне озброєння", - заявив експерт.

Крижанівський також розповів про те, що "у ЗСУ є аналогічні комплекси, вони несуть охорону повітряного простору України".

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За його словами, "прямої загрози від цього комплексу для України немає", а турбуватися варто лише щодо того, що "в Криму, на українській території, Росія серйозно окопується".

Відповідаючи на питання, чи є на території окупованого Криму озброєння для завдання ударів по інших державах, Крижанівський заявив: "Ні, за нашою інформацією, Росія нічого подібного там не встановлювала". І додав: "Це все легко контролюється за допомогою супутників. Країни НАТО, у першу чергу, США відстежують це".

Раніше УНІАН повідомляв, що зенітний ракетний полк Південного військового округу (ЮВО), озброєний системою С-400 "Тріумф", заступив на бойове чергування в окупованому Криму.