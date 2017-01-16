Кабмін планує до березня опрацювати питання щодо видачі паспортів жителям ОРДЛО

Про це йдеться в плані заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (розпорядження уряду від 11 січня 2017 р. № 8-р).

Відповідальними за опрацювання цього питання призначені Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, Міністерство з питань тимчасово окупований територій і внутрішньо переміщених осіб, Донецька й Луганська обласні військово-цивільні адміністрації.

Планом також передбачено надання громадянам психологічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних послуг, послуг із працевлаштування на контрольованій території, створення умов для надання громадянам юридичних послуг у центрах безоплатної правової дороги, удосконалення системи надання адміністративних (управлінських) і соціальних послуг споживачам.

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Крім того, планується забезпечити права громадян, які проживають на неконтрольованій території, на вільний доступ до освіти, на організацію та проведення культурно-мистецьких заходів із залученням зазначених громадян, зокрема, виставок, презентацій, концертів, вистав тощо. Передбачено також заходи з популяризації книг, художніх альбомів, аудіо- та аудіовізуальних творів українських авторів серед громадян, які проживають на непідконтрольній території, та відновлення повноцінного діалогу між представниками різних соціальних та етнічних груп, культур та релігійних конфесій.

Всі заходи здійснюватимуться за умов упередження, недопущення будь-яких дій, спрямованих на легітимізацію незаконних збройних формувань чи терористичних організацій, що перебувають на території окремих районів Донецької та Луганської областей.