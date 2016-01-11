В Україні розпочалася видача нових паспортів у вигляді ID-карток (правила, документи)

Сьогодні, 11 січня, в Україні почалася видача нових паспортів у формі пластикової картки (ID-картки). На даному етапі така картка буде видаватися 16-річним українцям, які оформлюють паспорт вперше.

Нагадаємо, ID-картка містить безконтактний електронний носій – чіп, на якому, крім даних про власника документа, записані біометричні дані – це кольорова фотографія, інформація про місце проживання та сімейний стан.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2016 року в Україні замість нинішніх паспортів громадянина України почнуть видавати нові пластикові ID-картки, які будуть заміняти внутрішній паспорт. На них будуть вносити біометричні дані власника такого паспорта. Українці з 1 січня 2015 року, мають право оформити біометричні паспорти для виїзду за кордон.

Паспорти нового зразка будуть видавати безкоштовно всім громадянам України, які їх отримують вперше і досягли 14-річного віку. На даний момент, згідно з законодавством, паспорти видаються з 16 років.

Згідно чинному законодавству, паспорт громадянина України, який видається сьогодні підрозділами Державної міграційної служби України, має необмежений термін дії, а тому, навіть після впровадження паспортів нового зразка, такі паспорти залишаться чинними. Міняти їх на біометричні – це право, але не обов'язок кожного громадянина України.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається строком на 10 років (кінцева дата дії вказана в паспорті) і навіть після впровадження документів нового зразка, такий паспорт є дійсним до зазначеної кінцевої дати дії. Громадяни можуть вільно перетинати кордон з такими паспортами, отримувати в них візи тощо. Разом з цим, за бажанням громадянина, він зможе обміняти цей паспорт на паспорт нового зразка, звернувшись до підрозділу ДМС України.

Аналогічна ситуація з іншими документами, передбаченими Законом України "Про Єдиний державний демографічному реєстрі та документах, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус": до завершення терміну дії документів "старого" зразка їх заміна на біометричні не є обов'язковою.

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Законодавство України передбачає можливість відмови від оформлення паспорта з безконтактним електронним носієм, в такому випадку видається паспорт без електронного чіпа, при цьому його оформлення обійдеться дешевше.