Хто ці всі люди: серед півфіналістів українського відбору Євробачення-2017 опинились "Пающіє труси" та MamaRika

Про це повідомляється на сайті eurovision.stb.ua.

З 4 лютого у прямих ефірах на СТБ і UΛ:Перший за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі змагатимуться 24 учасники:

Арсен Мірзоян

Міла Нітіч

Віталій Козловський

AGHIAZMA

Сальто Назад

Green Grey

ROZHDEN

Vivienne Mort

Пающіє труси

Анастасія Прудіус

TAYANNA

DETACH

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O. Torvald

ILLARIA

KADNAY

Рома Веремейчик і група LUMIERE

MamaRika

Laliko

MELOVIN

LETAY

Panivalkova

С. К. А. Й.

Monochromea

KUZNETSOV - переможець онлайн-голосування на сайті СТБ, якого підтримали 11 тис. 820 осіб.

У п'ятницю, 20 січня, відбудеться жеребкування, у ході якої визначиться порядок виступу артистів під час трьох півфіналів: 4, 11 і 18 лютого.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі в 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

9 вересня стало відомо, що переможцем відбору міста-господаря пісенного конкурсу Євробачення-2017 став Київ. Головна сцена Євробачення-2017 буде облаштована в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).