Хто ці всі люди: серед півфіналістів українського відбору Євробачення-2017 опинились "Пающіє труси" та MamaRika
Організатори Національного відбору на Євробачення визначили імена виконавців та музичних груп, які проходять до півфіналу.
Про це повідомляється на сайті eurovision.stb.ua.
З 4 лютого у прямих ефірах на СТБ і UΛ:Перший за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі змагатимуться 24 учасники:
Арсен Мірзоян
Міла Нітіч
Віталій Козловський
AGHIAZMA
Сальто Назад
Green Grey
ROZHDEN
Vivienne Mort
Пающіє труси
Анастасія Прудіус
TAYANNA
DETACH
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O. Torvald
ILLARIA
KADNAY
Рома Веремейчик і група LUMIERE
MamaRika
Laliko
MELOVIN
LETAY
Panivalkova
С. К. А. Й.
Monochromea
KUZNETSOV - переможець онлайн-голосування на сайті СТБ, якого підтримали 11 тис. 820 осіб.
У п'ятницю, 20 січня, відбудеться жеребкування, у ході якої визначиться порядок виступу артистів під час трьох півфіналів: 4, 11 і 18 лютого.
Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі в 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.
9 вересня стало відомо, що переможцем відбору міста-господаря пісенного конкурсу Євробачення-2017 став Київ. Головна сцена Євробачення-2017 буде облаштована в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).