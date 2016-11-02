Євробачення-2017 у Києві: стало відомо, коли Україна обере свого представника

Про це повідомляється на сайті телеканалу СТБ, який проводить національний відбір спільно з "UA:Перший".

Так, перший прямий ефір нацвідбору відбудеться 4 лютого, другий – 11-го, третій – 18-го.

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Сам фінал, на якому оголосять ім'я представника від України на Євробаченні-2017, відбудеться 25 лютого.

Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2017" після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі в 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

У 2017 році пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться в київському Міжнародному виставковому центрі на Лівому березі.