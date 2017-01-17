На Одещині зліпили найбільшого сніговика в Україні (фото)

У місті Подольську (колишній Котовськ) Одеської області сьогодні встановлено рекорд України зі створення найбільшого сніговика.

Як повідомили УНІАН в мерії Подольська, рекорд - найбільший сніговик - зареєстровано представником Національного реєстру рекордів України.

Висота сніговика - 6 метрів і 3 сантиметри, діаметр - 11 метрів.

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Сніговика ліпили кілька днів за допомогою лопат і сходів, на «скульптуру» пішло близько 3 тонн снігу.

Як повідомляв УНІАН, вчені зліпили найдрібнішого у світі "сніговика». Фігурку з трьох кулястих частинок діоксиду кремнію загальною висотою менше трьох мікронів створили вчені з Університету Західного Онтаріо.

Вчені поставили один на одного три «кульки» діоксиду кремнію розміром 0,9 мікрон і сфокусованим іонним пучком вирізали у верхньому очі і рот. Руки і ніс «сніговика» виконані з платини. Розгледіти «сніговика» можна тільки в електронний мікроскоп – його розмір в десятки разів менше товщини людського волоса (75 мікрон).