У СБУ відреагували на заяву Савченко про відмову України від Криму

Про це в коментарі УНІАН сказав керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук.

«СБУ обов’язково дасть правову оцінку позиції, яку вона висловила стосовно незаконної анексії Криму», – заявив Ткачук.

Читайте такожСавченко про звільнення Донбасу мирним шляхом: це буде здачею Криму

Як повідомляв УНІАН, раніше Савченко в ефірі одного з телеканалів заявила, що звільнення Донбасу мирним шляхом можливо тільки через тимчасову відмову від Криму.

За її словами, «як би не кричали і рвали на собі вишиванки деякі народні депутати, вони повинні відмовитися від півострова».

«Крим - це чергове Придністров'я. І щоб не зробити Придністров'ям ще й Донбас - вона (влада України) залишить окупованим Крим і забере Донбас», — переконана вона.