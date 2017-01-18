У СБУ відреагували на заяву Савченко про відмову України від Криму
Служба безпеки України надасть правову оцінку висловлюванням народного депутата Надії Савченко щодо того, що Україна повинна відмовитися від законних прав на Крим заради звільнення окупованих територій Донбасу.
Про це в коментарі УНІАН сказав керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук.
«СБУ обов’язково дасть правову оцінку позиції, яку вона висловила стосовно незаконної анексії Криму», – заявив Ткачук.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Савченко в ефірі одного з телеканалів заявила, що звільнення Донбасу мирним шляхом можливо тільки через тимчасову відмову від Криму.
За її словами, «як би не кричали і рвали на собі вишиванки деякі народні депутати, вони повинні відмовитися від півострова».
«Крим - це чергове Придністров'я. І щоб не зробити Придністров'ям ще й Донбас - вона (влада України) залишить окупованим Крим і забере Донбас», — переконана вона.