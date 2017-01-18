Disney оприлюднила відео про таємний зв'язок мультфільмів Pixar

Протягом багатьох років шанувальники студії Pixar здогадувалися, що герої всіх їхніх мультфільмів можуть існувати в одному кінематографічному Всесвіті. На сторінці "Історії іграшок" у Facebook з'явилося відео, яке підтверджує цю гіпотезу.

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Починаючи з "Пошуків Дорі", у 2,5-хвилинному кліпі з'являються усі персонажі мультиків Pixar. Про це пише The Independent.

Спочатку головна героїня "Головоломки" стоїть біля акваріума з "У пошуках Дорі". "Головоломка" виявляється пов'язаною з "Добрим Динозавром", а звідти, через іграшкового динозавра, – з "Корпорацією монстрів".

Саллі з "Корпорації монстрів" вирізали на колоді в "Хороброму". Там же з'являються посилання на "Тачки", в "Тачках" – на дитячий садок з "Історії іграшок-3".

Ведмідь з "Історії іграшок-3" – м'яка іграшка з мультфільму "Вгору", аналог ресторану "Густо"з "Рататуя" є в "Тачках", тощо.