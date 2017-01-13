Вийшов перший трейлер українського фільму жахів "Лиса Гора" (відео)
13:02, 13 січня 2017Суспільство
1300 0
Опубліковано перший трейлер українського фільму жахів "Лиса гора".
Як повідомляється на сторінці фільму в Facebook, у сюжеті стрічки - "містичні події, примари, таємнича сторона Лисої Гори".
Читайте такожВийшов перший трейлер українського фентезі "Сторожова Застава" (відео)
Фільм було знято у Києві. Головна героїня потрапляє на Лису гору з незнайомцем, який виявляється небезпечним. Раніше у цьому місці за загадкових обставин зникла її матір, і героїня стикається з "темною стороною реальності".
Постер фільму / facebook.com/LisaGoraMovie
Як повідомляв УНІАН, Держкіно виділить 15,4 мільйонів гривень на повнометражну екранізацію роману Сергія Жадана "Ворошиловград".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter