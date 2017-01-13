Вийшов перший трейлер українського фільму жахів "Лиса Гора" (відео)

Як повідомляється на сторінці фільму в Facebook, у сюжеті стрічки - "містичні події, примари, таємнича сторона Лисої Гори".

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Фільм було знято у Києві. Головна героїня потрапляє на Лису гору з незнайомцем, який виявляється небезпечним. Раніше у цьому місці за загадкових обставин зникла її матір, і героїня стикається з "темною стороною реальності".

Як повідомляв УНІАН, Держкіно виділить 15,4 мільйонів гривень на повнометражну екранізацію роману Сергія Жадана "Ворошиловград".