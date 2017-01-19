Багато проблем можна вирішити без зброї, - ОБСЄ про плани щодо блокади контрабанди на окупований Донбас

Про це він сказав під час брифінгу в Маріуполі.

Першого заступника голови СММ попрохали висловити думку стосовно намірів представників низки українських добровольчих батальйонів щодо блокади контрабандного постачання товарів на окуповану територію Донбасу. Зокрема, його спитали, до чого така блокада призведе.

«Я не обізнаний із планами жодної з цих груп. Тож я не можу коментувати стосовно цього», – заявив Хуг.

Разом із тим, йому знову поставили це питання.

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«Як я сказав, я не знайомий із цими планами, але вірним є те, що ви порушуєте важливе питання, яке полягає в тому, що розв’язання багатьох проблем на лінії зіткнення можна досягти тільки за столом переговорів і без зброї», – наголосив Хуг.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2016 року ветерани АТО заявили про початок економічної блокади окупованих бойовиками територій Донецької й Луганської областей.

Своєю чергою секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявив, що ніяких імпровізованих блокпостів у зоні проведення антитерористичної операції з метою економічної блокади Донбасу без рішення держави не буде.