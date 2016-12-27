Блокада Донбасу: організатори назвали ймовірні строки акції та пообіцяли узгодити свої дії з державою

Про це розповів один з керівників акції по блокуванню ОРДЛО Сергій Акимович, повідомляє Еспресо.TV.

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"Всі товари, які перевозяться (на окуповані території - УНІАН) мають реєструватись. Для цього є спеціальний сайт. Офіційний перелік товарів можна подивитись на цьому сайті. Як розповідають наші побратими з лінії розмежування, то неофіційно перевозиться майже все. І продукти, і такі цікаві речі як ліс, який начебто йде для шахт, а насправді більшою частиною використовується для будівництва оборонних споруд", - сказав Акимович.

За його словами, акція з блокування окупованих територій може тривати до повного звільнення українських заручників на Донбасі. Активісти обіцяють узгодити свої дії з державними структурами.

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявляє, що ніяких імпровізованих блокпостів у зоні проведення антитерористичної операції з метою економічної блокади Донбасу без рішення держави не буде.

Нагадаємо, 26 грудня закінчився термін ультиматуму, який оголосили російським найманцям "ЛНР/ДНР" ветерани АТО.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп Семен Семенченко.

"Ветерани починають дії з блокади торгівлі з окупованими територіями, на якій наживають мільйони як ватажки т. н. ДНР/ЛНР, так і "українські" олігархи і чиновники", - йдеться в його повідомленні.