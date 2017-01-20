Один з керівників Львівської митниці збирав з підлеглих щомісячну "данину" (відео)
13:03, 20 січня 2017Суспільство
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У Львові військовою прокуратурою Львівського гарнізону спільно з оперативниками Нацполіції вчора, 19 січня, затримано під час вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. доларів виконувача обов'язків заступника начальника Львівської митниці.
Чиновника затримано під час одержання хабара у розмірі 15 тис. доларів / ZN.UA
Про це повідомив УНІАН військовий прокурор Західного регіону Олег Синюк.
Він розповів, що посадовця митниці затримали увечері 19 січня, упродовж ночі також проводилися обшуки в службових кабінетах Львівської митниці та приватному помешканні затриманого.
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«Гроші вимагав та отримав від підлеглих працівників, як щомісячну «данину» з тих, хто перетинає митний кордон держави», - зазначив Синюк.
Слідчі дії тривають.
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