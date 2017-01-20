Один з керівників Львівської митниці збирав з підлеглих щомісячну "данину" (відео)

Про це повідомив УНІАН військовий прокурор Західного регіону Олег Синюк.

Він розповів, що посадовця митниці затримали увечері 19 січня, упродовж ночі також проводилися обшуки в службових кабінетах Львівської митниці та приватному помешканні затриманого.

Читайте такожУ Київській області за хабар затримали голову та секретаря МСЕК

«Гроші вимагав та отримав від підлеглих працівників, як щомісячну «данину» з тих, хто перетинає митний кордон держави», - зазначив Синюк.

Слідчі дії тривають.