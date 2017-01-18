У Рівному екс-главу районної податкової інспекції засудили до п'ятирічного ув'язнення за хабар у 25 тисяч гривень

Як повідомила кореспонденту УНІАН представник прес-служби Апеляційного суду Рівненської області Олена Кузьменко, в лютому 2013 року за недонарахування податків засуджений вимагав та отримав від підприємця 25 тис. грн хабара.

Згідно з вироком Здолбунівського районного суду від 11 липня 2016 року, Баранова визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, поєднане з вимаганням) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати керівні посади строком на 3 роки без конфіскації майна.

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Суд звільнив колишнього податківця від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 3 роки а також застосував до нього запобіжний захід - особисте зобов’язання.

Прокуратура оскаржила вирок суду першої інстанції. Згідно з вироком Апеляційного суду області від 17 січня, Баранова визнано винним за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в державних установах строком на 3 роки, а також конфіскацією майна.

Суд також позбавив обвинуваченого спеціального звання радника податкової служби ІІ рангу. Баранова було взято під варту в залі суду.