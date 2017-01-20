У Харкові відмовилися перейменувати проспект на честь загиблого бійця АТО
Влада Харкова відмовилася перейменувати проспект Героїв Сталінграда на честь Мирослава Мисли - випускника ХНУ ім.Каразіна, бійця 93 ОМБр, що героїчно загинув на Луганщині.
Про це свідчить відповідь на електронну петицію на сайті міської ради Харкова за підписом Геннадія Кернеса.
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Проспект мав отримати нову назву в рамках закону про декомунізацію.
У Харківській міськраді переконані, що для перейменування проспекту Героїв Сталінграда в місті Харкові підстави відсутні.
"Визволення Харкова як в лютому, так і в серпні 1943 року було логічним продовженням подій Сталінградської битви", - йдеться у відповіді на петицію.
Офіцер 93-ої мехбригади ЗСУ Мирослав Мисла, на честь якого планували перейменувати проспект, був убитий бойовиками у районі села Кримське Луганської області у жовтні 2016 року.