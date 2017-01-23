InformNapalm розкрив витрати Кремля на "русскую весну" в Україні

Його на своїй сторінці у Facebook опублікувала координатор міжнародної волонтерської організації InformNapalm Катерина Яресько.

Читайте також"Ватний" скандал: у Харкові викладач пише вірші про "Л/ДНР", українців називає "окупантами" (фото)

"Православний махінатор Кирило Фролов і хірург-байкер-Залдостанов обговорюють кошторис тих акцій, які вони проводили в українських містах. Зверніть увагу: "Закупка оружия $200 тысяч", - йдеться у її повідомленні.

При цьому дата оприлюдненого листування – 27 лютого 2014 року, що свідчить про те, що проросійські акції в Україні фінансувалися Росією до анексії Криму.

Серед витрат - на агітматеріали, одяг, їжу та заохочення проросійськи налаштованих протестувальників у Харкові.

За словами Яресько, публікація листування - анонс публікацій інших документів, які виявилися в розпорядженні організації InformNapalm.