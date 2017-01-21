Іслямов прокоментував ймовірну зміну статусу Криму в Конституції

Про це заявив генеральний директор кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов, передає Обозреватель.

"... треба розуміти, що Крим ніколи не був українською автономією. Насправді він був такою собі "псевдоросійською" автономією, оскільки анексію півострова Росія готувала десятиліттями. Тому референдум 1991 року в Криму можна сміливо назвати "бомбою сповільненої дії", - написав він.

При цьому Іслямов вважає, що в цілому формат автономії сам по собі непоганий, "але все ж це одна з форм рабства".

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"Якщо Крим був би окремою Кримськотатарською автономією – не було б ніякої анексії. Тому лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав президента і уряд скликати конституційну комісію для роботи щодо внесення змін до розділу 10 Конституції. Тобто зараз потрібно домагатися, щоб Рада врахувала наше право на самовизначення як кримськотатарського народу на власній землі. Якщо це станеться – це буде великий срібний кіл у груди окупантові, тому що він дуже боїться міжнародних засуджень і санкцій", - написав Іслямов.

Він зазначив, що на початку Росії вдалося відмахнутися від санкцій, але насправді вони мають довготривалий ефект й залишають величезну дірку в російському бюджеті".

"Тому якщо статус Криму змінять (про що й говорив Чубаров) на Кримськотатарську автономію у складі України, то ми як корінний народ завдяки конвенції ООН можемо досягти на міжнародному рівні більш серйозних антиросійських санкцій по всіх напрямках", - переконаний Іслямов.

При цьому він наголошує, що "кримські татари – ключ до Криму і без цього ключа можна буде відкрити двері так легко".

"Так, є ще військовий сценарій, але це жертви. Більш того, жертви кращих з двох сторін", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров закликав президента України Петра Порошенка й уряд скликати конституційну комісію для підготовки змін до Конституції щодо перетворення АР Крим на Кримськотатарську Автономну Республіку.