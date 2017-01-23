У Дніпрі урочисто відкрито внутрішню експозицію музею АТО (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, у заході взяли участь голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко, голова облради Гліб Пригунов, Дніпровський міський голова Борис Філатов, народний депутат Дмитро Ярош та понад 300 ветеранів АТО, волонтерів, представників громадськості міста.

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Внутрішня експозиція під назвою «Громадянський подвиг жителів Дніпропетровщини», займає майже 600 квадратних метрів та налічує близько 2 тис. експонатів. Вона розмістилася у трьох залах. У першій - речі мешканців області, які зробили свій внесок в захист України. Тут знаходяться інструменти медиків, одяг капеланів, шеврони добровольців, афіші волонтерських акцій, фото військових кореспондентів, дитячі малюнки.

У другій залі - фотографії 500 військових з Дніпропетровщини, які загинули під час АТО. Тут також розміщені їх речі - улюблені шахи, книга, ікона, лист від матері, мобільний телефон зі слідом від вибуху. Ця «Зала пам’яті» присвячена всім, хто віддав життя за Україну.

Також відвідувачів чекає експозиція у мультимедійній залі, створеній за зразком сучасних європейських музеїв. Тут показують панорамні документальні фільми про війну на сході країни. Зображення транслюють одразу на чотирьох стінах, переносячи в епіцентр подій.

Як повідомляв УНІАН, вуличну експозицію першого в Україні Музею АТО в Дніпрі відкрито навесні 2016 року. Вона називається «Шляхами Донбасу». В центрі виставки – військова техніка: БТР, медична «таблетка», міномет, зенітна установка, військовий джип, башта танку, згоріла машина. Загалом тут розміщено майже 400 експонатів.