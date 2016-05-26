У Дніпрі відкрили вуличну експозицію першого в Україні Музею АТО
Вчора, 25 травня, у Дніпрі відкрили вуличну експозицію першого в Україні Музею антитерористичної операції.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, над створенням експозиції працювали волонтери, історики, музейники, художники, дизайнери, обласна асоціація об’єднань учасників АТО та Дніпропетровська ОДА.
Масштабна виставка розкинулася на 1 тис. квадратних метрів.
Читайте такожЛожкін відкрив у АП фотовиставку історичних пам’яток з Криму
Серед 400 експонатів - техніка, яка воювала на Донбасі, зокрема БТР, медична «таблетка», міномет, зенітна установка, військовий джип, башта танку, згоріла машина, снаряди та прострілені дорожні знаки. Також тут представлена скульптура: маленька дівчинка дає яблуко бійцю. На її створення надихнула реальна історія, яка сталася з бійцем 42-го батальйону Іваном Погорілим. На виставці можна побачити й блокпост Української армії в Пісках та «розвалини» Донецького аеропорту.
Екскурсії по виставці проводять музейники та бійці АТО.
Наразі продовжується робота над внутрішньою експозицією Музею АТО. Вона займатиме 500 квадратних метрів і розміститься поряд з вуличною експозицією, у приміщеннях Дніпропетровського історичного музею ім. Яворницького. Експозицію присвятять історіям волонтерів, бійців, медиків, звичайних мешканців області. В експозиції буде військова форма, медалі, речі, які рятували життя. Повністю відкрити музей планують до кінця року.
Читайте такожЗамість меморіалу загиблим в АТО: у Сумах протестували проти відкриття скульптури чиновнику (відео)
«Дніпропетровщина однією з перших стала на захист Батьківщини від ворога. Заради миру не шкодували ні сил, ні здоров’я, ні життя. Ми присвячуємо перший в Україні масштабний музей про події на Сході військовим, добровольцям, волонтерам, медикам», - зазначив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.