Як ви ставитеся до законопроектів про державну мову? – опитування УНІАН

Нещодавно до українського парламенту були внесені три законопроекти про державну мову. Усі вони стосуються врегулювання використання української мови державними органами та службовцями, а також діяльності медіа, культури, книговидання тощо.

Однак у громадськості низка пунктів у цих законопроектах викликала неоднозначну реакцію. Зокрема, пропозиція запровадити кримінальну відповідальність за неповагу до української мови.

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У зв’язку з цим УНІАН вирішив запитати, як ви ставитеся до законопроектів про державну мову?