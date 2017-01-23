Як ви ставитеся до законопроектів про державну мову? – опитування УНІАН

16:21, 23 січня 2017
Суспільство
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Деякі пункти нових законопроектів про державну мову викликали неоднозначну реакцію у громадськості.

Нещодавно до українського парламенту були внесені три законопроекти про державну мову. Усі вони стосуються врегулювання використання української мови державними органами та службовцями, а також діяльності медіа, культури, книговидання тощо.

Однак у громадськості низка пунктів у цих законопроектах викликала неоднозначну реакцію. Зокрема, пропозиція запровадити кримінальну відповідальність за неповагу до української мови.

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У зв’язку з цим УНІАН вирішив запитати, як ви ставитеся до законопроектів про державну мову?

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Новина в сюжеті: Законопроекти про державну мову
Теги: #опитування#державна мова#українська мова