Як ви ставитеся до законопроектів про державну мову? – опитування УНІАН
16:21, 23 січня 2017Суспільство
25493 29
Деякі пункти нових законопроектів про державну мову викликали неоднозначну реакцію у громадськості.
Нещодавно до українського парламенту були внесені три законопроекти про державну мову. Усі вони стосуються врегулювання використання української мови державними органами та службовцями, а також діяльності медіа, культури, книговидання тощо.
Однак у громадськості низка пунктів у цих законопроектах викликала неоднозначну реакцію. Зокрема, пропозиція запровадити кримінальну відповідальність за неповагу до української мови.
Читайте такожЧергові мовні суперечки
У зв’язку з цим УНІАН вирішив запитати, як ви ставитеся до законопроектів про державну мову?
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Законопроекти про державну мову