Назріває мовний скандал: у мережі обурені законопроектами про державну мову

Депутат, голова комітету Ради з питань культури й духовності Микола Княжицький на своїй сторінці у Facebook розповів про три законопроекти про мову.

"Отже, існує три проекти законів про державну мову. Тепер у комітеті ми спробуємо швидко дійти компромісу й запропонувати залу адекватний проект. Усі три закони патріотичні", - написав він.

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За його словами, деякі колеги підписали кілька проектів.

"Суперечливі моменти стосуються регулювання медіа, культури, книговидання,вживання комп'ютерних програм. Є повне розуміння підходів до вживання державної мови державними службовцями, органами", - розповів Княжицький.

Деяких користувачів соцмереж обурили окремі пункти, які відкрито вважають дивними, передає ТСН. Наприклад, в одному із законопроекті юзерів обурили такі, як:

1. "Створення перешкод та обмежень у користуванні українською мовою, навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах, застосування української мови з порушенням стандартів української мови, мають наслідком відповідальність, встановлену Законом".

2. "Назви географічних об'єктів України не перекладаються іншими мовами, а передаються в тому числі в офіційних документах, засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях за допомогою літер абетки іншої мови відповідно до звучання українською мовою".

3. "Порушення вимог Закону України "Про державну мову" щодо застосування державної мови друкованими засобами масової інформації – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Нагадаємо, 19 січня у Раді був зареєстрований проект №5670 "Закону про державну мову", яким пропонується значно розширити й закріпити використання української мови як державної у ЗМІ, виробництві і розповсюдженні фільмів й серіалів, а також у сфері реклами і книговиданні. Проект "Закону про державну мову" встановлює нові правила використання української мови у ЗМІ, рекламі та кінематографі.

Хто піде війною на "антиватний" мовний закон?



Народні депутати з різних фракцій зареєстрували законопроект, який... https://t.co/xA4cISb7cA — depo.ua (@depo_ua) January 23, 2017

- Віктор Федорович, це мовний патруль, продовжіть будь ласка речення "на майдані встановили новорічну..."

- ...йолку

*лунають постріли* — грустный дизайнер (@empty_bitch) January 23, 2017