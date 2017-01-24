Потерпілого у справі розстрілу Майдану поранили з автомата екс-"беркутівця"-втікача - суд

Як передає кореспондент УНІАН, це з’ясувалося сьогодні під час допиту потерпілого Петра Ковальчука та вивчення матеріалів досудового слідства на засіданні Святошинського районного суду Києва з розгляду кримінального провадження проти п’ятьох колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», обвинувачених у розстрілі активістів Революції гідності.

На засіданні було встановлено, що потерпілий Ковальчук з Івано-Франківська отримав сліпе вогнепальне поранення в грудну клітку близько 9.30 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській біля Міжнародного центру культури та мистецтв. Згодом медики вилучили кулю з його тіла під час операції.

Слідство встановило, що ця куля була випущена зі штатної зброї — автомат Калашникова калібру 7,62 мм — що була закріплена за одним із представників київської роти “Беркуту”.

Крім того, як повідомив прокурор Роман Псюк, цей автомат у розрізаному вигляді було знайдено у серпні 2015 року разом з іншою зброєю у водоймі в Голосіївському районі Києва.

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Наступне засідання у справі за обвинуваченням екс-«беркутівців» у розстрілі людей на Майдані розпочнеться об 11.30 26 січня.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України в 2014 році передала до суду кримінальне провадження щодо екс-«беркутівців» Сергія Зінченка і Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов'язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне.