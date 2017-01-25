Затримано розшукуваного екс-"беркутівця", який трощив машини "Автомайдану" у 2014 році

Про це на своїй сторінці у Facebook 25 січня повідомила речник ГПУ Лариса Сарган.

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За її словами, затриманий перебував у розшуку за підозрою у перевищенні влади та незаконному затриманні активістів "Автомайдану".

"24.01.2017 затримано колишнього співробітника столичного спецпідрозділу міліції «Беркут», який тривалий час перебував у розшуку за підозрою у перевищенні влади та незаконному затриманні за попередньою змовою з іншими працівниками підрозділу міліції особливого призначення «Беркут» 18 активістів громадського руху «Автомайдан» в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулицях Щорса та Грушевського у місті Києві, що супроводжувалося застосуванням до них насильства та пошкодженням їх автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступнику начальника управління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України та старшому оперуповноваженому цього підрозділу оголосили підозру у скоєнні злочину щодо 8 активістів громадського руху "Автомайдан" в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці Щорса у столиці.