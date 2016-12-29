ГПУ підозрює одного з керівників Нацполіції у злочині проти автомайданівців

Як повідомили УНІАН у прес-службі генеральної прокуратури України, в минулому вони обіймали посади заступника начальника управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС України у Києві та заступника начальника відділу даного підрозділу.

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Департамент спеціальних розслідувань ГПУ вживає заходи для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності правоохоронців, причетних до неправомірних дій стосовно учасників мирних акцій протесту в січні – лютому 2014 року.

Їм інкримінують вчинення спеціально спланованої операції із залученням цивільних осіб (так званих тітушок) в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці Щорса в Києві біля міської лікарні № 17 провокації та наступне спільне з працівниками столичного спецпідрозділу «Беркут» незаконне затримання 8 активістів громадського руху «Автомайдан»», застосування до них насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та умисне пошкодження їх автомобілів.

За даними ГПУ, тоді активістів доставили до одного з райуправлінь міліції Києва, де вказані правоохоронці надали завідомо неправдиві свідчення, поєднані з обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та арештовано.

«Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України (перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалося, насильством та спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб, завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, завідомо неправдиве показання свідка і потерпілого, поєднані з обвинуваченням особи у вчиненні тяжкого злочину зі штучним створенням доказів)», - йдеться у повідомленні.

Слідчий суддя стосовно одного з підозрюваних застосував тримання під вартою із альтернативою внесення застави, а також його відсторонено від посади заступника начальника управління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, яку він час обіймає.

Щодо іншого підозрюваного слухання клопотань про обрання запобіжного заходу і відсторонення його від посади старшого оперуповноваженого Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України судом призначено на 30 січня 2017 року.

Крім того, за цим епізодом повідомили про підозру колишньому командиру полку столичного спецпідрозділу «Беркут» як одному із співорганізаторів забезпечення силового блоку указаної злочинної спецоперації. Наразі останнього оголосили в розшук.

В ГПУ також нагадали, що стосовно командира оперативної роти № 1 спецпідрозділу «Беркут» та 5 його підлеглих бійців за участь у вчиненні указаних злочинів обвинувальні акти розглядаються в судах.

Щодо інших співучасників цих злочинів розслідування триває, шістьох оголошено в розшук і суд дозволив їх затримання.