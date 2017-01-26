На Житомирщині посадовця управління ОДА спіймали на хабарі в 2,5 тисячі доларів

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Зазначається, що 25 січня слідчим відділом прокуратури області спільно з працівниками відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ викрито під час одержання неправомірної вигоди керівника одного з управлінь Житомирської облдержадміністрації і його посередника.

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Під час проведення оперативних заходів у рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 368 КК України установлено, що посадовець вимагав від приватних підприємців Житомирського району неправомірну вигоду за безперешкодну діяльність у сфері переробки лісосировини.

Для одержання неправомірної вигоди чиновник залучив жителя Житомира.

«Посередника після одержання ним зазначеної суми затримано на території складських приміщень приватного підприємця, а посадовця – у центрі міста. Неправомірну вигоду вилучено», - йдеться у повідомленні.

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На даний час вирішується питання щодо обрання обом затриманим запобіжного заходу, а також щодо відсторонення керівника управління від займаної посади.

Досудове розслідування проводиться слідчим відділом прокуратури області.

Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.