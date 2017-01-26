У Криму затримали правозахисника Еміля Курбедінова.

Про стало відомо із Facebook під час відеотрансляції, яку вів сам адвокат.

На відео видно, як Курбедінова на його автомобілі зупинили працівники ДПС у Криму. При цьому він відзначив, що прямував на обшук до помешкання Сейрана Салієва, який зранку 26 січня в Бахчисараї розпочали силовики окупованого Криму.

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Після певного очікування, до автомобілю адвоката наближається кілька чоловіків у масках, один із яких представився співробітником «відділу боротьби з екстремізмом» і констатує, що Курбедінов «адміністративно затриманий».

Перед цим сам Курбедінов повідомив про обшук в будинку Сейрана Салієва. "Це цивільний активіст, який оголосив по гучномовцю Мечеті про обшуки в Бахчисараї (коли були арештовані по справі Хізбуттахрір і відвезли Ільмі Умерова) і був оштрафований на 20 тис. Руб. Бахчисарайським судом. Його мама - Зодіе Салієва, ветеран національного руху", - написав він.

Пізніше журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк підтвердив факт затримання Курбедінова.