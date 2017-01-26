У водійських посвідченнях можуть з’явитись додаткові категорії – МВС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС.

У прес-службі зазначили, що внесення змін до процедури отримання та користування посвідченням водія планується у межах імплементації європейських угод в Україні.

Йдеться, насамперед, про видачу єдиного типового посвідчення водія, що відповідає європейським вимогам, зі встановленим мікрочіпом, який підвищує рівень захисту документу від підробок.

«У другій половині 2017 року планується подання на розгляд до профільного комітету Верховної Ради законопроекту, відповідно до якого у посвідченнях водія з’являться додаткові категорії. Зараз вони формуються. Термін їхньої дії становитиме від 5 до 15 років залежно від категорій. Таким чином, водії категорії «В» зможуть користуватися своїм посвідченням 15 років, а от водії категорії «С» та «D» – лише 5 років. Після завершення терміну дії водій має пройти медичний огляд для перевірки психофізичної відповідності», - повідомили у прес-службі.

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Опрацьовується також питання щодо підтвердження практичних та теоретичних навичок водіїв, щоправда це стосуватиметься винятково профільних категорій.

«По-перше, ми загалом працюємо над системою змін у площині отримання посвідчення водія – це розробка нових екзаменаційних білетів, встановлення фото та відео-фіксації під час складання іспитів. Щодо нових впроваджень: важливим стане саме підтвердження психофізичного стану людини, який впливає на здатність безпечно користуватися автівкою. Окрім того, для підвищення рівня захисту від підробок у нових посвідченнях водія планується встановлення мікрочипа», – розповів керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

У прес-службі також наголосили на тому, що закон зворотної дії не має, а отже водії, які на момент набрання новими правилами чинності матимуть посвідчення водія із терміном дії на 30, 50 років та безстрокові, зможуть користуватися посвідченням відповідно до вказаного в них терміну.

У МВС радять громадянам не хвилюватися щодо майбутніх нововведень. І наголошують, що усі законодавчі ініціативи, які знаходяться на стадії розробки, будуть ретельно підготовлені, винесені на обговорення і лише потім введені в дію. Громадянам будуть надані зрозумілі роз’яснення.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що українцям не доведеться заміняти водійські посвідчення кожні 5 років.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, відповідаючи на питання про те, чи правда, що його заступник пропонує складати іспити для отримання водійських прав кожні 5 років.

"Є світова практика щодо водійських посвідчень, і ми будемо її дотримуватися. Ніяких "кожні 5 років" не буде. Є чинні законні норми", - написав він.

Нагадаємо, вчора на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва повідомила, що МВС планує скоротити термін дії водійських посвідчень з 30 до 5-15 років і переглянути категорії транспортних засобів відповідно до вимог Європейського Союзу.