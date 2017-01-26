У МВС пояснили, чи доведеться українцям змінювати водійські права кожні 5 років

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, відповідаючи на питання про те, чи правда, що його заступник пропонує складати іспити для отримання водійських прав кожні 5 років.

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"Є світова практика щодо водійських посвідчень, і ми будемо її дотримуватися. Ніяких "кожні 5 років" не буде. Є чинні законні норми", - написав він.

Нагадаємо, вчора на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва повідомила, що МВС планує скоротити термін дії водійських посвідчень з 30 до 5-15 років і переглянути категорії транспортних засобів відповідно до вимог Європейського Союзу.