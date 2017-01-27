Суд на два місяці заарештував екс-заступника голови "Укргазвидобування"

Він був заарештований на 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 50 млн грн, повідомляє 112 Україна.

акож, Солом'янський районний суд на 2 місяці заарештував заступника голови правління "Укргазвидобування" Вадима Шленчака. У його справі передбачений заставу 5 млн грн.

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Таким чином, суддя повністю задовольнив вимоги представників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які саме про такий запобіжний захід і просили розповів кореспондент.

Шаленчак і Сомів проходять як підозрювані у так званій справі Онищенко. Їх звинувачують у розкраданні майна підприємства "Укргазвидобування" та продажу газу за заниженими цінами.