"Газова справа" Онищенка: 5 підозрюваних визнали свою провину і уклали угоду зі слідством - НАБУ

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

За даними НАБУ, п’ятеро фігурантів «газової справи Онищенка» визнали себе винними і погодилися на угоду зі слідством. Серед них - директор біржі «Львівська універсальна», директор товарної біржі «Центр» та брокер однієї з бірж, які організовували фіктивні аукціони з продажу газу на користь фірм, підконтрольних народному депутату Онищенку. Також угоду зі слідством уклали куратор і особа, відповідальна за створення фіктивних підприємств, через які виводилися кошти від перепродажу газу.

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Підозрювані активно співпрацювали зі слідством, дали цінні викривальні покази щодо організаторів злочину. Інкриміновані їм статті дозволяли укласти угоду з прокурором.

За данними НАБУ, станом на кінець серпня розірвано два з трьох договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність між ПАТ «Укргазвидобування» та двома фірмами-учасницями так званої «газової схеми Онищенка»: ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Фірма «ХАС». Відповідно до даних договорів, видобутий газ шляхом проведенням фіктивних аукціонів продавався за заниженими цінами підконтрольним фірмам-посередникам, які згодом перепродавали його промисловим споживачам за ринковими цінами.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування».

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є О.Онищенко, якого Верховна Рада України 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт. Усього в рамках даного кримінального провадження було затримано 12 підозрюваних. Досудове розслідування триває.