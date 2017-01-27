В Україні можуть "декомунізувати" 8 березня та 9 травня

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Він зазначив, що у нас календар наповнений якимись новими українськими національними святами, а старі радянські свята все одно залишаються.

"Я думаю, що нам не варто говорити про таке державне свято, як 1 травня. Також поступово й точно треба переводити акцент з 9 травня на 8 травня. Також я переконаний, що не варто робити державним і святковим днем 8 березня. На державному рівні повинні відзначатися, напевно, тільки ті свята, які відзначають події, які були переломними, надзвичайно важливими для України як держави – День незалежності, День Конституції... а не якісь свята, які дісталися нам у спадок від радянського минулого", - наголосив В'ятрович.

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Він зазначив, що Україна спокійно позбулася 23 лютого, це свято вже майже зникло, і показником того є бізнес та комерція, які теж переорієнтувалися.

"Тобто 14 жовтня абсолютно поступово витісняє те, що стосувалося 23 лютого. З часом 14 жовтня повністю приживеться, і буде саме тим днем, в який ми будемо згадувати захисників України, захисників у широкому сенсі", - підсумував директор Українського інституту національної пам'яті.

Згідно з даними опитування УНІАН, 9% опитаних взагалі не помітили відпочинку, адже під час новорічних і різдвяних свят змушені були працювати.