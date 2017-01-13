Третині читачів УНІАН було замало відпочинку на свята, ще третина вважають свій відпочинок чудовим – опитування

Про це свідчать результати опитування на сайті УНІАН.

Так, 33% читачів відповіли, що все одно не встигли відпочити під час новорічних та різдвяних свят, як вже варто знову повертатися до буденних справ.

Водночас 30% опитаних навпаки заявили, що відпочили прекрасно і тепер сповнені сил та натхнення на весь рік.

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При цьому 18% читачів поскаржилися, що через сильні морози на початку січня 2017 року усі свята провели вдома, тоді як 4% навпаки пораділи снігу та повеселилися як у дитинстві.

9% респондентів пощастило менше – усі свята вони вимушені були працювати, тому зовсім не відпочили.

5% опитаних відповіли, що в окопах в зоні АТО що в свята, що не в свята завжди "весело".

Як повідомляв УНІАН, цього року на Софійській площі у Києві Новий рік зустріли понад сто тисяч людей.