У вантажівці "гумконвоя Ахметова" знайшли рації для бойовиків - прокуратура

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, правоохоронці встановили, що водій автомобіля, 36-річний мешканець м. Донецька намагався перевезти вказані радіостанції до тимчасово окупованої території Донеччини, щоб у подальшому передати представникам терористичної організації «ДНР».

Читайте такожУ ДПСУ назвали російські гумконвої "спробою зберегти хорошу міну за поганої гри"

Його дії кваліфіковано за ч.1 ст. 258-3 КК України (сприяння терористичній організації).

Суд підтримав клопотання прокуратури Донецької області та заарештував вказаного громадянина строком на 60 діб. Наразі він перебуває у СІЗО.

Досудове розслідування, яке проводять слідчі УСБУ в Донецькій області, триває.