У вантажівці "гумконвоя Ахметова" знайшли рації для бойовиків - прокуратура

11:56, 27 січня 2017
Суспільство
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Правоохоронці на КПВВ "Новотроїцьке" в палетниках причепів "DAF", які рухалися в колоні гуманітарного штабу Ріната Ахметова "Допоможемо", виявили заборонені для перевезення предмети. А саме: радіостанції та складові до них.

36-річний мешканець м. Донецька намагався перевезти вказані радіостанції для бойовиків у

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, правоохоронці встановили, що водій автомобіля, 36-річний мешканець м. Донецька намагався перевезти вказані радіостанції до тимчасово окупованої території Донеччини, щоб у подальшому передати представникам терористичної організації «ДНР».

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Його дії кваліфіковано за ч.1 ст. 258-3 КК України (сприяння терористичній організації).

Суд підтримав клопотання прокуратури Донецької області та заарештував вказаного громадянина строком на 60 діб. Наразі він перебуває у СІЗО.

Досудове розслідування, яке проводять слідчі УСБУ в Донецькій області, триває.

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Теги: #гумконвой#Ахметов