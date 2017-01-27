Як ви ставитеся до ідеї скасування свята 9 травня в Україні? – опитування УНІАН
15:27, 27 січня 2017Суспільство
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Нове опитування УНІАН з приводу "декомунізації" низки державних свят.
Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що в Україні розроблено новий проект закону "Про державні свята в Україні", який, зокрема, передбачає скасування 9 травня та 8 березня як державних свят та, відповідно, вихідних днів.
У зв'язку з цим УНІАН вирішив поцікавитися думкою своїх читачів з цього приводу.
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